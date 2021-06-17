شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج بالمجان لــ9 آلاف مواطن خلال 6 قوافل طبية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت 6 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر مايو الماضي.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي على 9 آلاف و156 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وأشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، إلى أنه تم عمل عدد 527 تحاليل مختلفة، وعمل موجات صوتية لـ 182حالة، ورسم قلب لـ 87 حالة، واشعة سينية لـ 38 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 635متردد، وتحويل للمستشفى عدد 187 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 491 متردد.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وتنفيذا للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وبتوجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.