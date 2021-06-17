شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعا بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 778 جنيها للجرام، على خلفية هبوط سعر المعدن الأصفر عالمياً إلي مستويات 1805 دولار.

وكان سعر الذهب سجل هبوطا كبيرا عالمياً باكثر من 2.1%، وذلك بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الفدرالي في ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء 16 يونيو الموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى 2023، عازيا ذلك إلى تحسن الوضع الصحي.

سعر الذهب في مصر تراجع أمس قرابة 16 جنيها للجرام، حيث هبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر لمستويات 778 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 سعر 666.75 جنيها وعيار 24 سجل 889 جنيه وتراجع سعر الجنيه الذهب إلي مستويات 6224 جنيه.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير الرى يكشف: الماشية فى إثيوبيا تستهلك 84 مليار متر مكعب من المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب، والمتاح 60 مليار متر مكعب، حصتنا المائية والمياه الجوفية ومياه الأمطار، أما الاستهلاك الفعلى 80 مليار متر مكعب، فكيف نوفر هذه المياه، من 60 – 80، يتم إعادة استخدام المياه نحو 4 مرات حتى تصل ملوحتها إلى 10 آلاف جزء في المليون، وبالرغم من ذلك نقوم بعمل مشروعات حتى يمكن الاستفادة من هذه المياه العالية الملوحة بإعادة استخدامها وتعظيم فائدتها، وبالتالي هذا النظام يجعل كفاءة استخدام المياه من أعلى الكفاءات في العالم وهي الأعلى كفاءة وانتاجية فى افريقيا.

الحكومة تنفى تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وكشف المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص لجان خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، مُوضحةً أنه سيتم تأجيل امتحانات أي طالب مصاب بفيروس كورونا إلى امتحانات الدور الثاني في شهر أغسطس 2021، مع الاحتفاظ بالدرجة الكاملة، بشرط تقديم الطالب المستندات الطبية التي تثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة، مُشددة على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، تتخذ المدارس عدداً من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة، ويتمثل أبرزها في تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، إلى جانب قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، فضلاً عن تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية بشكل دوري طوال فترة الامتحانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال وقت الامتحانات.

وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى

تستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 1 سبتمبر 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

وأفادت الداخلية، بأنه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفائه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته .. تشمل العقوبات (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه .. أو إحدى هاتين العقوبتين ) .

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ( ذات ملصق إلكترونى ) وإستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ترامب معلقا على قمة بايدن وبوتين: يوم عظيم لروسيا.. وأمريكا لم تجن شيئا منها

هاجم الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب القمة التى عقدها خلفه الرئيس جو بايدن مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى جنيف أمس الأربعاء، ووصفها بأنها كانت يوم عظيما لروسيا، مضيفا أن أمريكا لم تحصل على شىء منها.

وقال ترامب فى تصريحات لفوكس نيوز عقب انتهاء القمة: لم نحصل على شئ، لقد منحنا روسيا منصة كبيرة للغاية، ولم نحصل على شئ. لقد تخلينا على شئ قيّم بشكل لا يصدق. لقد أوقفت خط إمداد نورد ستريم 2، وتمت إعادته دون أن نحصل على شىئ فى المقابل.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت الشهر الماضى أنها تنازلت عن عقوبات ضد شركة نورد ستريم، التى تملكها روسيا ومقرها سويسرا، حيث تشرف على بناء خط إمداد غاز يربط روسيا وألمانيا تحت البحر الأسود، بحسب ما تقول صحيفة نيويورك بوست. ورأى مشرعون من كلا الحزبين أن نورد ستريم 2 تمثل خطرا أمنيا يقوض الناتو والمصالح الأمريكية بجعل ألمانيا أقرب لروسيا وحرمان أوكرانيا من عائدات رئيسية.

التعليم: الامتحان التجريبى للثانوية العامة محاكاة كاملة للاختبار النهائى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية مشاركة الطلاب فى الامتحان التجريبى للثانوية العامة الذى يبدأ الأسبوع المقبل، موضحة أنه سيكون محاكاة طبيعية للامتحان النهائى الذى يعقد فى شهر يوليو، من حيث عدد أسئلة الامتحانات وطريقة إجابة الطالب على الأسئلة فى البابل شيت وأيضا التابلت والأدوات التى يستخدمها الطالب فى حل الأسئلة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.