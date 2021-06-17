شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نستهدف تأهيل 1000 مهندس وفق نظم التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى عن تنفيذ برنامجين لتدريب عدد من مهندسي الإنتاج والصيانة بشركاتها التابعة، وذلك في إطار المبادرة المصرية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة وتأهيل شباب المهندسين بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الرقمية "General Electric Digital" وممثلها المصري شركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN".

وفى هذا الإطار، صرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة انتقال الصناعة المصرية للعمل وفق نظم التحول الرقمي، مضيفاً أن المبادرة تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنفذها وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركتيّ "جنرال إليكتريك ديجيتال" و"أيقن" بهدف بناء قدرات التحول الرقمي في القطاع الصناعي من خلال تأهيل مهندسي الإنتاج الحربى، وكذا شباب المهندسين على مستوى الجمهورية فى مجال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن ما تم من تدريب لعدد من مهندسي الإنتاج الحربي يعد مرحلة أولى تجريبية من المبادرة لاختبار جاهزية جميع الأطراف المشتركة في تنفيذها والتأكد من جاهزية المعامل والشبكات وتلافي أي تحديات قد تظهر وتجنب حدوثها خلال تنفيذ باقي المبادرة التي تستهدف تدريب عدد (1000) مهندس مصري كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل والمدربين القادرين علي تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلاً، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والموارد المتاحة تم تدريب مهندسي الإنتاج الحربي المختارين داخل معامل قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، مشيراً إلى أنه في ضوء نجاح تنفيذ البرنامجين التدريبيين لهم سوف تطلق الوزارة المبادرة وتعلن عن إمكانية التسجيل والشروط قريباً، مضيفاً أنه من المقرر أن يشمل التدريب كافة الجهات التي تمثل البيئة الصناعية المصرية سواء حكومية مثل وزارات (قطاع الأعمال، التجارة والصناعة، الاتصالات) أو القطاع الخاص، ويمثله اتحاد الصناعات المصري، وسيحصل المتدرب في نهاية التدريب علي شهادة معتمدة من شركة جنرال إلكتريك المسؤولة عن تقديم المحتوى العلمي.

وأوضح "بكر" أن تقديم ذات التدريب بشركة جنرال إلكتريك تبلغ تكلفته (3000) دولار، ولكن تم الاتفاق على أن يُقدم التدريب مجاناً للمتدربين الألف المشاركين في المبادرة، والذين ستتحمل وزارة الإنتاج الحربي تكلفة تدريبهم بالكامل.