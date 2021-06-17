شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل قرابة 4 ألاف سائح روسى على متن 15 رحلة من عدة وجهات روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة اليوم الخميس 4 ألاف سائح روسى على متن 15رحلة روسية مابين سفر ووصول إلى وجهات متعددة روسية.

وحسب مصادر بمطار القاهرة سيستقبل المطار اليوم 7 رحلات من وجهات روسية بينها موسكو وسمارا وقازان وكراسنويارسك ونيجينى نوفجورد

وصل على متنهم 1872 راكب، فى حين غادر مطار القاهرة 8 رحلات لشركات طيران روسية بينها رحلة للناقل الوطنى المصرى، وقد أقلت هذه الرحلات 1978راكب إلى وجهات منها موسكو وسمارا وبكاترينبورج وكراسنودار .

كانت الرحلات الجوية قد أستأنفت بشكل منتظم بين سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، مؤخرا ، بعدد رحلات أسبوعى باحدى شركات خطوط الطيران الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وأشارت مصادر، إلى أنه منذ أواخر أبريل ومطلع مايو الماضى، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة فى عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية التى تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالى الشركات التى تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.