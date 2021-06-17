شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى يحتل مراكز متقدمة.. الثانى إفريقيا و42 عالميا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق صندوق مصر السيادى، مركز متقدم على مستوى الصناديق السيادية فى كل دول العالم، فى إنجاز جديد، حيث تؤكد التقارير الدولية، أنه احتل المركز الثانى فى إفريقيا، والمركز 41 عالميًا من حيث قيمة الأصول المملوكة للصندوق فى الربع الأول من عام 2021.

وأوضح تقرير عرضه برنامج صباح الخير يا مصر، إن طبيعة عمل الصندوق تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة من خلال الدخول فى شركات مع القطاع الخاص وإعادة استثمار الفوائض المالية المحققة، ما يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول.

وتابع التقرير، إن صندوق مصر السيادى يؤسس صناديق فرعية تابعة بمثابة أذرع استثمارية، وهي صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.

وأضاف التقرير إنه إلى جانب ذلك يعمل الصندوق من خلال استثمارات مباشرة من خلال الصندوق السيادى الرئيسى، وذلك بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزوال صفة النفع العام عن عدد من العقارات والأراضى العامة المملوكة للدولة، ونقلها إلى لملكية الصندوق السيادى المصرى.

وأكد، أن الصندوق يهدف أيضًا إلى دعم الاقتصاد، كما يعتبر إحدى بوابات دمج وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.