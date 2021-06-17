شكرا لقرائتكم خبر عن "التربيع الأول" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة وفرصة مثالية لرصد تضاريس القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد قمر التربيع الأول لشهر ذو القعدة مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021 بسماء مصر والوطن العربي وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن قمر التربيع الأول سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

والقمر سيصل لحظة التربيع الأول صبيحة يوم الجمعة 18 يونيو عند الساعة ( 03:54 صباحا بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر الرئيسية بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.