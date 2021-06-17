شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه حتى الآن لا يوجد أى قرار بشأن مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ، موكدا أن آخر موعد لتلقي الطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية نهاية الشهر الجارى.

واضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تسابق الزمن لإنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 500 الف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وقال حمزة، أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلى لمستخدمى نظام الممارسة وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.