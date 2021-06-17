شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: 40.36 % ارتفاع معدلات الإقبال على اقسام العلوم الأساسية بكليات العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أكاديمية البحث العلمى ، اليوم الخميس، بيانا حول مؤشر البحث العلمى الشهري ،و هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار .

وأكد البيان ، أن 40,36% ارتفاع فى معدلات الإقبال على أقسام العلوم الأساسية بكليات العلوم في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2020-2021، حيث ارتفع اجمالي عدد الطلاب المقبولين في قسمي الفيزياء والرياضيات بنسبة 40,36% مقارنة بالعام الجامعي 2019-2020. كما تقدمت مصر أربع مراكز فى مؤشر النشر العلمى الدولى طبقا لتقرير، سيماجو(Scimago) واحتلت المرتبة 30 لأول مرة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، أن ذلك يرجع إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحوث الأساسية وكليات العلوم الحكومية مثل مبادرات Science Up ومبادرة تدويل المجلات المحلية بأكاديمية البحث العلمى، ومنح دعم البحوث الأساسية ومراكز التميز العلمى بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبنى المجلس الأعلى للجامعات سياسات تحفيزية وتوعوية بأهمية تخصصات العلوم الأساسية واستحداث العديد من البرامج البينية والمزدوجة مع تخصصات أخرى مثل رياضيات/احصاء – رياضيات/فيزياء – رياضيات/علوم حاسب – رياضيات/فلك- احصاء/علوم الحاسب – صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة – رياضة/فيزياء، كيمياء/فيزياء – فيزياء/علوم الحاسب – الفيزياء الهندسية – الفيزياء التطبيقية وغيرها من التخصصات المشتركة اللازمة لبناء جيل قادر على مواكبة التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل.