شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة بسيناء يتبرعون بدمائهم للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة بمعسكر قوات أمن طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .