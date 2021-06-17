تنفيذ 83 ألف حكم قضائي وضبط 200 قضية مخدرات في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 185 قطعة سلاح ناري، بحوزة 161 متهم، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 83517 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.