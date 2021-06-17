النيابة تأمر بحبس جزار 4 أيام بتهمة الاعتداء على "مُسنة السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أمرت نيابة السلام ، اليوم الخميس، بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء على سيدة مُسنة بمدينة النهضة.

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، أنها فحصت الواقعة، وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم بتضررها من جارها (أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدي عليها بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهما حول الجيرة.

وعقب ضبطه، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات سابقة بينهما لكونه مستأجر أحد المحال التجارية من زوج المُبلغة بذات العقار محل سكنهم، واتهمها بافتعال المشكلات معه لإجباره على ترك المحل المشار إليه بالرغم من عدم انتهاء مدة العقد.