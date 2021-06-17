حلم السفر والوظيفة.. ضبط صاحب مكتب مقاولات لاستيلائه على أموال مواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب مكتب مقاولات، لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية يفيد بقيام صاحب مكتب مقاولات, مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أموال بزعم تسفيره للعمل بإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه.. بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء علي مبلغ مالي من الشاكي بزعم تسفيره للعمل بالدولة المشار إليها، وتوفير فرصة عمل له بها وقيامه بإرسال صورة عقد عمل منسوب لإحدى الهيئات بتلك الدولة – "على خلاف الحقيقة" – من خلال تطبيق "واتس آب" وتبين أنه غير صحيح.. وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج