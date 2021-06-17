إنفوجراف| بالأرقام.. جهود "المرور" في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6767 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2340 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 205 مخالفات للسير بدون تراخيص، 11 مخالفة الدراجات النارية، 26 مخالفة موقف عشوائي، 24 مخالفة لشروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.