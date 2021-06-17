محافظ القاهرة: 15 مليون مواطنون يسكنون العاصمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في كلمته خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية في دورته رقم ٢٥، إنه منذ استضافة القاهرة أعمال دورة المجلس التنفيذي في 18 يونيو 2019، المؤتمر الأول للمدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة ونحن نعمل على تعزيز علاقتها المؤسسية بمنظماتها الأفريقية فجاء شرف استضافة مقر المنظمة القارية عن إقليم الشمال "NARO" بالقاهرة ليعزز من فرص إطلاق العلاقات والشراكات بيننا لأفاق أرحب.

وأضاف عبدالعال: نحرص على أن يكون هذا المقر منارة علم ومعرفة وآلية لدعم وتعزيز عملنا الأفريقى المشترك، وكذلك كمركز لمواجهة التحديات التي تواجه مدننا الإفريقية والتوافق على دعم وشراكات لتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

وأوضح المحافظ أنه خلال زيارة وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية الأولى لمصر خلال مشاركته في مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة، فإنه شاهد عدد من المشروعات التي سعينا كمحافظات وحكومة القيام بها في مواجهة العشوائيات والتطوير المجتمعي والبيئي، ومنذ ذلك وعملية التطوير والبنى التحتية تسير على وتيرة سريعة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية ورعاية الحكومة المصرية لتلك المشروعات من إنجازات منها العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما سينقل الصورة الذهنية المرتبطة بالمدن الكبرى بقارتنا كمدينة القاهرة التي يسكنها قرابة 15 مليون نسمة ويفد منها وإليها يومياً نحو 5 ملايين نسمة.

وقال المحافظ، إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تعيد لمدينة القاهرة العاصمة الحالية رونقها التاريخي ويخفف العبء على مرافقها ويعيد الإطلالة التاريخية للمدينة الأفريقية العريقة والتي تشهد حالياً تحولًا كبير في مواجهة العشوائيات وتحويل مناطقها إلى أماكن لائقة للسكن وإعادة تطويرها لمراكز حضارية وثقافية مبدعة، داعيًا الحضور لزيارتها خلال فترة تواجدهم بهذا المؤتمر لمشاهدة العديد من تلك المشروعات من بنية تحتية قومية كبرى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومنها منطقة ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وتطوير منطقة بحيرة عين الصيرة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أن مصر قادت في العامين الماضيين تجربة ملحمية هامة وصعبة لمواجهة جائحة كورونا دون أن تتخلى عن النشاط الاقتصادي في ظل مراعاة الاشتراطات الصحية الاحترازية.

ودعا محافظ القاهرة لمؤتمر مشترك لتبادل التجارب والخبرات بين المدن الإفريقية في هذا الملف الهام والحيوى لتتكامل مع الدعوة والتي سبق أن تقدم بها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بعقد النسخة الثانية من مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة مجدداً بالقاهرة فرصة لبحث ما تم من تجارب في مجال الصحة وكذلك في المواجهة الاقتصادية والتنموية في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأعلن محافظ القاهرة، عن قيام المحافظة بسداد التزاماتها المالية عن العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ كمساهمة رمزية والتزام بدور القاهرة في المنظمة.

وفي نهاية كلمته وجه المحافظ الشكر والتقدير للحضور ولكل من أسهم في إنجاح وتنظيم تلك الاستضافة التي تتشرف محافظة القاهرة بانعقادها بها في حضور هذه النخبة العظيمة والقامات الكبيرة من القيادات الإفريقية.

وقدم محافظ القاهرة، الشكر لمحمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية على حرصه على التواجد في المؤتمر دعمًا وتأييدًا لنشاط المنظمة على الساحة الإفريقية ولجان بيير إمباسي سكرتير عام المنظمة الإفريقية على اختيار مدينة القاهرة لاستضافة أعمال المجلس التنفيذي في دورة انعقاده الحالية كما قدم التهنئة لأوجين إمبارتيبا لانتخابه رئيسًا للمنظمة الإفريقية.

وتشهد القاهرة افتتاح أعمال الدورة الـ 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة يومي 17 -18 يونيو الجاري وذلك بحضور كل من رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات والأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الإفريقية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وأعضاء لجان الشئون الإفريقية والخارجية بمجلس النواب وكذا تنسيقية شباب الأحزاب بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.