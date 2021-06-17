شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات الفرقة الثانية لكليتي «الحاسبات ودار العلوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصرح الدكتور مصطفي عبدالنبي بأنه قريباً سيدخل الخدمة مبني متكامل ومستقل خصص لطلاب كلية دار العلوم، تم إنشاؤه على طراز معماري مميز يتناسب مع طبيعة الكلية، وتزويده بكافة الخدمات، ليكون نقلة نوعية للكلية، ويوفر متسع للطلاب لعقد المحاضرات واللقاءات العلمية مع أساتذتهم في مناخ أفضل يحمله الطابع العلمي والتراثي والحضاري لكلية دار العلوم، ويواكب التطورات العالمية.