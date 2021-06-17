شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الشريعة والقانون بدمنهور تُحذر: ممنوع دخول مرتدي «السلاسل والبنطلون المقطع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور السيد أحمد مرجان، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، في محافظة البحيرة، والتي تتبع جامعة الأزهر، منع دخول الطلاب الذين لا يرتدون ملابس لائقة أو يقصون شعرهم قصات غريبة من دخول الامتحان بعد تحذيره وتنبيهه.

وقالت إدارة الكلية في تصريحات صحفية، الخميس، إن «الطالب الذي يرتدي ملابس غير لائقة، أو يقوم بقص شعره بطريقة غريبة أثناء أداء الامتحانات يتم تحذيره ومطالبته بعدم تكرار ذلك الأمر مرة أخرى، وتنبيهه إلى عدم ارتداء الملابس التي لا تليق بالمنتسبين للأزهر الشريف وجامعة الأزهر».

وأشار عميد كلية الشريعة والقانون إلى أن «الكلية تخاطب طلابها بالحسنى، لعدم تكرار ذلك الأمر مرة أخرى، وليكون طلاب الأزهر قدوة لزملائهم في الجامعات الأخرى، ولذا يجب ارتداء الملابس التي تليق بهم».

وشدد الدكتور سيد مرجان على ضرورة الالتزام بالحضور قبل موعد بداية انعقاد لجان الامتحانات، وعدم التأخير حتي لا يتم حرمان الطالب من دخول اللجنة، متمنيًا التوفيق والنجاح والسلامة لجميع الطلاب منتسبي كلية الشريعة والقانون بدمنهور.

وأصدر المركز الإعلامي للكلية الشريعة والقانون بيانًا جاء فيه: قمنا بنشر تحذيرات سابقة حول ذلك الأمر، ونكرر التحذير من ارتداء الطلاب لـ«البنطلونات المقطعة»، والسلاسل، و«الحظاظات»، أو القيام بعمل القصات الغريبة للشعر «القزع» خلال الامتحانات، وأن أي طالب يقوم بمخالفة التعليمات سيتم منعه من دخول اللجان .

ونشرت إدارة شؤون الطلاب في الكلية التي تقع بوسط مدينة دمنهور في محافظة البحيرة قرارًا سابقًا بتاريخ 14 إبريل الماضي بمنع دخول الامتحانات الشفوية والتحريرية لـ«القزع» أو الذين يرتدون البنطلون المقطع أو السلاسل أو الأساور.