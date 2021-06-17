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مصيف بلطيم يحظر دخول «التوك توك» للحفاظ على أرواح المصطافين

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت إدارة مدينة مصيف بلطيم أصحاب عربات التوك توك والدراجات النارية بعدم الدخول للمدينة وشواطئها الستة، وذلك حتي لا يقع أيا منهم تحت المسؤولية القانونية.

كما أهابت إدارة المدينة المصطافين وقاطني المدينة بعد استخدام التوك توك كوسيلة انتقالات داخل المدينة.

وقال العميد هاني عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه يوجد وسيلة مواصلات داخلية أخرى بالمدينة، لافتا إلى أن حظر التوك توك للحفاظ على المظهر الجمالي المصيف وأرواح المصطافين وقاطني المدينة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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