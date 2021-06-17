شكرا لقرائتكم خبر عن أطول شاب في مصر بعد دخوله موسوعة «جينيس»: «نفسي يبقى عندي بيت أعيش فيه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث أطول شاب في مصر، والذي يعيش في مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، عن دخوله وشقيقته موسوعة «جينيس» العالمية، خلال بث بث مُباشر عبر صفحة «المصري اليوم» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الشاب: «أخدت أنا وأختي 5 أرقام قياسية، أنا أخدت 2 وأخدتي أخدت 3 طلعت على السوشيال ميديا كتير والقنوات وأكيد عارفني، ربنا كرمنا بموسوعة (جينيس)، شافونا وأخدونا قاسوا طولنا ودخلونا الموسوعة».

واستكمل: «وأنا بوصي السادة المسؤولين يبصولنا بعين الرحمة مش بطلب أكتر من كده نفسي أعيش حياتي زي الناس أنا عندي 34 سنة وأختي 29 سنة».

فيما وجه طلبه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: «بخاطب السيد الرئيس وبقوله اعتبرنا أولادك نفسي يبقالي بيت أعيش فيه ومواصله أركبها، نفسي أعيش زي الناس»، وتابع: «ودا كل اللي بطلبه وأختي بتعاني من فشل كلوي ومش عارفين نشتغل».