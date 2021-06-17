شكرا لقرائتكم خبر عن «أنيس» : العلاقات بين نايل سات وهيئة الإعلام السعودية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، عن سعادته وتقديره بزيارة الدكتور ماجد عبدالله القصبى وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام المكلف في الممملكة العربية السعودية، لمقر شركة نايل سات، حيث تم بحث أوجه التعاون المستقبلى بين نايل سات والسعودية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة نايل سات للوزير السعودى والوفد المرافق له في مقر الشركة بالسادس من أكتوبر.

وقال أنيس إن العلاقات بين نايل سات وهيئة الإعلام السعودية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة تمثلت في بث جميع قنوات هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية الإذاعية والتليفزيونية على القمر الصناعى المصرى نايل سات 201.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نايل سات أنه بحث خلال اللقاء دراسة الاتفاق على شراكة استراتيجية طويلة الأجل على القمر الصناعى الجديد نايل سات 301 المقرر إطلاقه في النصف الأول من العام المقبل.

وأشار أنيس إلى أنه أكد للوفد السعودى على استعداد نايل سات لتوفير كافة الإمكانيات الفنية من أجل استمرار التعاون المثمر والناجح بين الشركة والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أثنى الدكتور ماجد عبدالله القصبى على الإمكانيات التي اطلع عليها خلال جولته في نايل سات والتى تعمل بسواعد مصرية 100%، واصفاً النايل سات بأنه شريك استراتيجى للمملكة العربيه السعودية ويتم السعى دائماً على تنمية تلك الشراكة، مضيفاً أنه بحث خلال اجتماعه مع قيادات الشركة ِخطة العمل المشتركة خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على البلدين خاصة في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

احمد انيس : شراكة استراتيجيه طويلة الاجل بين نايل سات والسعوديه