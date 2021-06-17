شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر تنفذ مشروعات فى كل دول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تنفذ مشروعات في كل دول حوض النيل تقريبا من مشروعات حفر أبار مياه شرب، خاصة وأن هذه الدول بالرغم من أنها غنية في المياه إنما لديهم مشاكل في إدارة المياه، فنحن نساعد أغلب الدول في حوض النيل على إدارة المياه وحفر آبار مياه الشرب والحماية من الفيضانات.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مصر نفذت أكبر مشروع لإزالة حشائش بحيرة فيكتوريا و تكلف نحو 25 مليون دولار وغيرها، وهناك مشروع للتعاون مع أوغندا لتطهير الحشائش بالبحيرات وكيفية عمل البيوجاز لاستخدامه في الطهى والإضاءة المنزلية، وفي جنوب السودان ساهمت مصر في مشروعات حول آبار مياه الشرب، وقمنا بعمل دراسات الجدوى التفصيلية لسد «واو»، وسدود حصاد أمطار، وهناك على المستويات الأخرى نجد مستشفى مصري هناك، ووزارة الكهرباء أيضا تنفذ مشروعات، وشركات السياحة تبنى فنادق هناك، وأؤكد أن هناك توجه كبير للتعاون مع دول حوض النيل خاصة الدول التي لديها رغبة وإرادة سياسية للتعاون مع مصر نفتح ذراعينا لها ونرحب بالتعاون مع كل دول حوض النيل دون أي تعقيدات.

وأكد عبد العاطى أننا لسنا ضد التنمية بحوض النيل، كما يشيع البعض ولكننا منفتحين على التنمية، ولدينا الأمثلة على الأرض ولا نقول كلام مرسل أو للترويج، وكل ما نتحدث عنه موجود على أرض الواقع.

وقال عبد العاطى: نحن منفتحين بأقصى درجة مع كل الدول وليس دول حوض النيل فقط، ولكن امتد هذا التعاون مع كل الدول الإفريقية على سبيل المثال هناك تعاون مع الجابون وغينيا وجنوب إفريقيا والصومال ونيجيريا وغيرهم، وننفذ تدريب مشترك على أعلى مستوى مع الدول الإفريقية، والدول الإفريقية تطلب الخبرات من مصر للاستعانة بها في إدارة المياه فهناك سمعة طيبة للمدرسة المصرية في إدارة المياه على مستوى العالم، ولدينا مهندسين مصريين من أستراليا مرورا بأفغانستان لكندا منتشرين فى كل العالم يمثلون سفراء لمصر ومصدر فخر لنا جميعا.



























