شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الليمون بـ 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.

- البطاطس 6 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 6 جنيه.

- الخيار بـ 7 جنيه.

- الجوافة بـ 15 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيه

- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيهات.

الباذنجان العروس 7.5 جنيه .

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيهات.

- الفلفل الألوان 18.5 جنيها.

- الليمون بـ 20 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيهات.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎العنب الأحمر 16 جنيها

العنب الأبيض 15 جنيها

الباميا الخضراء 18

تفاح احمر ايطالى 27

مشمش 22