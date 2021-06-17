شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت :جامعة القاهرة تنفذ من 3 سنوات استراتيجية علمية لتغيير الصورة المغلوطة عن المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد، وذلك برفقة السفير ايب بيترسون نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، و فريدريكا ماير ممثل الصندوق في مصر، و جيريمن حداد مساعد ممثل الصندوق، و سالي زهني مدير برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور إيهاب سليمان رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور أحمد المناوي.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة ، جاءت هذه الزيارة ضمن الجولة الرسمية التي يقوم بها السفير ايب بيترسون بمصر للاطلاع على طبيعة البرامج والمشاريع التي يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تنفيذها بالشراكة مع الحكومة المصرية.

وخلال الزيارة تمت مناقشة التعاون الحالي والمستقبلي بين جامعة القاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجالات صحة الأم وكيفية العمل الجاد على زيادة هذا التعاون خلال الفترات المقبلة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وتعمل منذ 3 سنوات بكل السبل العلمية والعملية الممنهجة لتغيير الصورة المغلوطة عنها لدى المجتمع، مؤكدًا أن بداية التغيير نحو المساواة ونحو تعزيز قيم العدالة تبدأ بتغيير الأفكار وضرورة النظر إلى المرأة كإنسان حتى تتغير الكثير من السلوكيات، مشيرًا إلى حجم التطور الكبير في ملف حقوق المرأة الذي قامت به الدولة المصرية واتساع حجم مشاركتها السياسية وتوليها المناصب العامة والقيادية في السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، قال ايب بيترسون نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، "إن جامعة القاهرة تتقدم كثيرًا في الإنجازات في القطاع الطبي ومتحمسون بشأن هذا التعاون فهو يتماشى مع ولاية صندوق الأمم المتحدة للسكان".

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، افتتحا في ديسمبر 2020 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العيني وهي أول عيادة من هذا النوع في الجامعات المصرية، حيث تم تجهيزها وتدريب الكوادر العاملة بها على أعلى مستوى من خلال بروتوكول طبي للتعامل مع فئات السيدات اللائي تعرضن للعنف وبهدف الحصول على خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية.