شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تطوير منطقة باب زويلة والخيامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، حيث تم رفع كميات من المخلفات بالأراضى الفضاء وإخلاءها لتنفيذ المشروع بالتزامن مع اعمال حصر كافة المناطق التى ستخضع لأعمال التطوير.

وفى السياق تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، منطقة التطوير بالقاهرة التاريخية (باب زويلة والخيامية) بصحبة كل من مدير صندوق تطوير العشوائيات والمهندس الاستشاري للمشروع ورئيس حي وسط ومقاول المشروع للوقوف على معوقات التنفيذ وحلها بالموقع.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية بدء رفع المخلفات والأتربة من الأراضي الفضاء بالقاهرة التاريخية بمنطقة باب زويلة تمهيدًا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن هدف دخول الدولة للمنطقة هو تطويرها وإعادتها لسياقها التاريخى خاصة وأن منطقة القاهرة التاريخية تمثل جزء هام من تاريخ مصر الممتد منذ المصريين القدماء، مروراً بكافة العصور ، ولكونها محط أنظار العالم كانت تعليمات القيادة السياسية بسرعة إنقاذ هذه المنطقة وإعادة إحياء آثارها وتخليصها من العشوائية مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على سرعة تنفيذ هذا المشروع وبدء الخطوات والإجراءات التنفيذية على أرض الواقع.

وأكد محافظ القاهرة أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.