شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: العاصمة الإدارية الجديدة تعيد للقاهرة رونقها التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه منذ أن استضافت القاهرة أعمال دورة المجلس التنفيذى فى 18 يونيو 2019 المؤتمر الأول للمدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة ونحن نعمل على تعزيز علاقتها المؤسسية بمنظماتها الأفريقية فجاء شرف استضافة مقر المنظمة القارية عن إقليم الشمال ( NARO ) بالقاهرة ليعزز من فرص إطلاق العلاقات والشراكات بيننا لأفاق أرحب وأكبر خاصة ونحن حريصون أن يكون هذا المقر منارة علم ومعرفة وآلية لدعم وتعزيز عملنا الأفريقى المشترك، وكذلك كمركز لمواجهة التحديات التى تواجه مدننا الأفريقية والتوافق على دعم وشراكات لتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات التى تواجه القارة الأفريقية.

واضاف عبد العال في كلمته خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في دورته رقم 25 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه خلال زيارة وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية الأولى لمصر خلال مشاركته فى مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة فى 9 يونيو 2019 فإنه قد شاهد عدد من المشروعات التى سعينا كمحافظات وحكومة القيام بها فى مواجهة العشوائيات والتطوير المجتمعي والبيئى، ومنذ ذلك وعملية التطوير والبنى التحتية تسير على وتيرة سريعة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية ورعاية الحكومة المصرية لتلك المشروعات من إنجازات منها العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما سينقل الصورة الذهنية المرتبطة بالمدن الكبرى بقارتنا كمدينة القاهرة التى يسكنها قرابة 15 مليون نسمة ويفد منها وإليها يومياً نحو 5 ملايين نسمة .

وأكد عبد العال، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تعيد لمدينة القاهرة العاصمة الحالية رونقها التاريخى ويخفف العبء على مرافقها ويعيد الإطلالة التاريخية للمدينة الأفريقية العريقة والتى تشهد حالياً تحولًا كبير فى مواجهة العشوائيات وتحويل مناطقها إلى أماكن لائقة للسكنى واعادة تطويرها لمراكز حضارية وثقافية مبدعة ، داعيًا الحضور لزيارتها خلال فترة تواجدهم بهذا المؤتمر لمشاهدة العديد من تلك المشروعات من بنية تحتية قومية كبرى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومتابعة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ومنها منطقة ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وتطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، مشيرا إلى أن مصر قادت فى العامين الماضيين تجربة ملحمية هامة وصعبة لمواجهة جائحة كورونا دون أن تتخلى عن النشاط الاقتصادى في ظل مراعاة الإشتراطات الصحية الاحترازية.

ودعا محافظ القاهرة لمؤتمر مشترك لتبادل التجارب والخبرات بين المدن الأفريقية فى هذا الملف الهام والحيوى لتتكامل مع الدعوة والتى سبق أن تقدم بها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد النسخة الثانية من مؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة مجدداً بالقاهرة فرصة لبحث ما تم من تجارب فى مجال الصحة وكذلك فى المواجهة الإقتصادية والتنموية في مرحلة ما بعد الجائحة .

وأعلن محافظ القاهرة قيام المحافظة بسداد التزامتها المالية عن العام المالى 2020/ 2021 كمساهمة رمزية والتزام بدور القاهرة فى المنظمة.

وفي نهاية كلمته وجه المحافظ الشكر والتقدير للحضور ولكل من أسهم فى نجاح وتنظيم تلك الإستضافة التى تتشرف محافظة القاهرة بانعقادها بها فى حضور هذه النخبة العظيمة والقامات الكبيرة من القيادات الأفريقية.

وقدم محافظ القاهرة الشكر لمحمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية على حرصه على التواجد فى المؤتمر دعمًا وتأييدًا لنشاط المنظمة على الساحة الأفريقية ولجان بيير امباسى سكرتير عام المنظمة الافريقية على اختيار مدينة القاهرة لاستضافة أعمل المجلس التنفيذى فى دورة انعقاده الحالية كما قدم التهنئة لأوجين امبارتيبا لانتخابه رئيسًا للمنظمة الأفريقية.

وتشهد القاهرة افتتاح أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة يومي 17 -18 يونيو الجارى بفندق شيراتون القاهرة وذلك بحضور كل من رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات والأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة وأعضاء لجان الشئون الأفريقية والخارجية بمجلس النواب وكذا تنسيقية شباب الأحزاب بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة .