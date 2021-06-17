شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية تشير لطقس مائل للحرارة بالقاهرة ورياح بخليج السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية، تشير لطقس مائل للحرارة على القاهره الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لطقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا لطيف شمالا معتدل جنوبا ليلا .

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهره الكبرى و السواحل الشرقيه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، و على البحر الأحمر وخليج السويس.

و يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.













