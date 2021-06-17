شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: نجاح استئصال جيب من البلعوم بدون تدخل جراحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل تعليمية لمناظير الجهاز الهضمي التداخلية، وذلك بمستشفى التضامن بورسعيد، لخدمة منتفعي منظومة التأمين الشامل الجديدة.

وتابع بيان الهيئة: نجح الفريق الطبي بمستشفى التضامن بورسعيد، من استئصال جيب من البلعوم بالمنظار وبنجاح، وذلك خلال الورشة التعليمية، ذلك التدخل الذي يتم بدون جراحة، ولأول مرة داخل محافظة بورسعيد وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأضاف البيان، فيما يخص تفاصيل العملية، فإن المريض البالغ من العمر 43 عاما كان يعاني من صعوبة في البلع مع سعال مستمر كوارتجاع الطعام، وعليه تم عرض المريض على قسم الجهاز الهضمي بمستشفى التضامن كما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتبين وجود جيب كبير في البلعوم طوله أكثر من (5 سم).

واستكمل بيان الهيئة: بناء على المؤشرات والأعراض السالف ذكرها، تم اتخاذ القرار بعلاج المريض بتقنية الأنفاق الافتراضية بدون جراحة وهي التقنية الأحدث في العالم ( Z_POEM) والتي تعتمد على خلق قناة افتراضية بجوار جدار الجيب قبل استئصاله، وذلك خلال أقل من ساعة.

وقبيل الورشة، كان مدير وحدة المناظير بالمستشفي، قام بالتنسيق مع عدة شركات لتوفير الأجهزة الطبية والمعدات المتقدمة اللازمة، وذلك لضمان أن يتم تقديم الخدمة الطبية بكفاءة ونجاح لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، داخل محافظتهم وبدون تحميلهم أي تكلفة أو أعباء مالية على عاتقهم، حيث تم إجراء كافة التدخلات دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية .

وخلال الورشة التعليمية التي استمرت على مدار اليوم بمستشفى التضامن بورسعيد، تم استئصال ورم سطحي من القولون لمريض آخر، ونجحت العملية والحالة الصحية للمريض مستقرة الآن.

يشار إلى أن وحدة المناظير بمستشفى التضامن، تضم كوادر طبية من أمهر وأكفأ الأطباء في هذا التخصص، فمن خلال الفريق الطبي بوحدة المناظير تم إجراء 60 حالة مناظير قنوات مرارية بمستشفى التضامن، وتم تركيب أول دعامة للمرئ، وأول أنبوبة تغذية، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.