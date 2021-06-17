شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا : تطعيم 71 ألف مواطن بلقاح كورونا خلال شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تطعيم 71 ألف و663 مواطن بالجرعة الأولى والثانية ضد فيروس كورونا، خلال شهر مايو الماضي، وأوضح أن مديرية الصحة تواصل تطعيم ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الحركة بالمنازل ضد فيروس كورونا المستجد و وذلك في إطار الوصول الى كافة فئات المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضح الدكتور عماد مهني، مدير إدارة التطعيمات بمديرية الصحة بالمنيا، أن الـ 16 مركز المعتمدين لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، يواصلون أعمال تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمدن ومراكز محافظة المنيا، وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة ، وبموجب التسجيل يتم تحديد مكان وموعد التطعيم من قبل وزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.