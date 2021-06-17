شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأغذية تحرر 279 محضرًا للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأن إدارة مراقبة الأغذية قامت خلال شهر مايو بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بأنحاء المحافظة.

شملت الحملات المرور على 482 منشأة بمحافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن تحرير 279 محضرا لمنشأة مخالفة وعن التوصية بغلق 18 منشأة لعدم وجود ترخيص وإعدام 1103 كيلو جرامات و34 لترا من منتجات غذائية غير صالحة.

وأضافت سلام أن عدد الشهادات الصحية التي تم إصدارها من مراكز الفحوص بلغت 547 شهادة.