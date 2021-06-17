شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المعهد الصحي بالمنيا يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن طلاب الفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحى بالمنيا يؤدون امتحاناتهم، التي بدأت الثلاثاء، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وأضاف «نادي» أن مديرية الصحة بالمنيا قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة الطلبة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية طوال أيام الامتحانات.

وأوضحت الدكتورة هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس، أن أعداد الطلبة الذين يؤدون الامتحانات بلغ 461 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 23 لجنة، مشيرة إلى أنه تم توفير كافة الاستعدادات لتأمين اللجان من وجود إشراف صحي للاطمئنان على الحالة العامة للطلاب وتطبيق التباعد الاجتماعي ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء دخول وخروج الطلبة اللجان وداخل اللجان.