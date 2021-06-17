شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير "المدن الأفريقية": مصر قلب القارة السمراء.. ونشعر بالاطمئنان على أرضها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد جان بيير إمباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية بدعم المنظمة بالقاهرة.

وقال «إمباسي»، في كلمته خلال الدورة ٢٥ للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن الافريقية، الخميس، إن «مصر قلب أفريقيا، ورغم التحديات الخاصة فيروس كورونا إلا أن هناك شعور بالاطمئنان ونحن على أرضها».

وأضاف أن «المنظمة قامت في أول انعقاد لها بالقاهرة عام 2010 وذلك قبل الانعقاد في نفس العام في المكسيك حيث قامت المنظمة في مصر لتوضيح الرؤية الخاصة لعمل المنظمة والتى من خلالها تم ترشيح واختيار الرئيس الثانى لمنظمة الحكومات العالمية حيث تم تحديد المرشح برعاية الحكومة المصرية».

وأوضح جان بيير أن«الدورة رقم 25 للمنظمة نسعي إلى ان تحقق أهدافها الإيجابية خاصه في ظل الرعاية المصرية للمنظمة ولتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية».