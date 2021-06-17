مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً، وتبكير صلاة الفجر وتأخير العشاء:

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية اليوم الخميس 17 يونيو 2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقيت الصلاة في مدن مصر اليوم الخميس 17 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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