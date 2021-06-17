شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة ISO الدولية تمنح مياه أسيوط 3 شهادات للجودة لقطاع المعامل ومركز خدمة عملاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي، عن حصول الشركة على شهادة الايزو 9001 والتي تعد معيار قياسى يتم من خلاله الالتزام بمجموعه من الاجراءات، التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الشركة الاداري والتي ينعكس بدوره علي خدمات أفضل للعملاء وجودة أفضل للمنتج، مشيرا إلى حصول الشركة على شهادة ايزو 14001 لنظام إدارة البيئة والذي يعتمد على إلتزام الشركة بحماية البيئة ومنع التلوث وتقليل النفايات والحفاظ على البيئة كجزء أساسى من ممارسات العمل.

وأشار إلى حصول مركز الخدمات الرئيسى الكائن لخزان مياه غرب أسيوط على شهادة الايزو، والذى يضم إدارة الخط الساخن والإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام ومركز خدمة العملاء الرئيسى ، فضلا عن مركز التدريب الاقليمى المعنى بالارتقاء بالكفاءة المهنية والتثقيفية للعاملين.

وأضاف أن تأهيل القطاعات المحورية بالشركة للحصول على شهادات ISO لتطوير معايير جودة المنتجات والخدمات والأنظمة وسلامتها وكفاءتها من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي جاء من خلال إجراء برامج التوعية بالمواصفة لجميع افراد الشركة، وعمل برامج للتدريب علي المراجعة الداخلية، إجراء تدقيق داخلي واكتشاف نقاط عدم المطابقات وعلاجها عن طريق الأفعال التصحيحية المدروسة، لكي تتفق مع أهداف الجودة، وتحديد مهام كل قطاع.

وعقب أن حصول قطاع المعامل ومركز خدمة العملاء على شهادات ISO طفرة حقيقية غير مسبوقة تشهدها نجاحات الشركة وتأتى على رأس أولوياتها جودة المنتج المقدم للعملاء، والتميز فى الأداء الخدمى والاجراءات المتبعة لنيل رضا المواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.