شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ١٢ منشأة غذائية بالبحر الأحمر لعدم توافر الاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، وكلف الدكتورة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد توغان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، بالاشتراك مع مراقبي الأغذية بجميع الإدارات الصحية، بشن حملات مكثفة على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وتمكنت الحملات من المرور على 105منشآت من أماكن بيع وتداول الأغذية، وتم إعدام 445 كيلو أغذية متنوعة، و20 لترعصائر لتغيرها في الخواص الطبيعية، وتم تحرير 33 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية كما تم عمل غلق إداري ل5 منشآت برأس غارب و7منشآت بالقصير لعدم توافر اشتراطات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم سحب 168 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة، للحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.