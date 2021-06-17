شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 1 سبتمبر 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

وأفادت الداخلية، بأنه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفائه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته .. تشمل العقوبات (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه .. أو إحدى هاتين العقوبتين ) .

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ( ذات ملصق إلكترونى ) وإستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى :

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر .

اختيار خدمات المركبات .

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

جاء ذلك فى إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها فى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، ومن منطلق حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية الصادرة من مجلس الوزراء والعمل على عدم تكدس المواطنين داخل وحدات المرور المختلفة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.