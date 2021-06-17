شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب معلقا على قمة بايدن وبوتين: يوم عظيم لروسيا.. وأمريكا لم تجن شيئا منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب القمة التى عقدها خلفه الرئيس جو بايدن مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى جنيف أمس الأربعاء، ووصفها بأنها كانت يوم عظيما لروسيا، مضيفا أن أمريكا لم تحصل على شىء منها.

وقال ترامب فى تصريحات لفوكس نيوز عقب انتهاء القمة: لم نحصل على شئ، لقد منحنا روسيا منصة كبيرة للغاية، ولم نحصل على شئ. لقد تخلينا على شئ قيّم بشكل لا يصدق. لقد أوقفت خط إمداد نورد ستريم 2، وتمت إعادته دون أن نحصل على شىئ فى المقابل.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت الشهر الماضى أنها تنازلت عن عقوبات ضد شركة نورد ستريم، التى تملكها روسيا ومقرها سويسرا، حيث تشرف على بناء خط إمداد غاز يربط روسيا وألمانيا تحت البحر الأسود، بحسب ما تقول صحيفة نيويورك بوست. ورأى مشرعون من كلا الحزبين أن نورد ستريم 2 تمثل خطرا أمنيا يقوض الناتو والمصالح الأمريكية بجعل ألمانيا أقرب لروسيا وحرمان أوكرانيا من عائدات رئيسية.

وكان ترامب قد فرض العقوبات عند توقيعه مشروع ميزانية الدفاع السنوى فى أواخر عام 2019، وانتقد ألمانيا وحلفاء أمريكا الأوربيين للتحول إلى روسيا لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.

وقال ترامب فى تصريحاته لفوكس نيوز: لقد ذهبت إلى ألمانيا وقلت اسمعوا إننا نحميكهم مع الناتو بثمن قليل للغاية، لدينا 52 ألف من الجنود هناك، وهو أشبه بمدينة كبيرة للغاية صراحة، إنهم يجنون ثروة معنا، ثم يذهبوا ويدفعون لروسيا المليارات والمليارات من الدولارات مقابل الطاقة.

وفيما يتعلق بالقمة، قال ترامب لمذيع فوكس نيوز الشهير شون هانتى إنه كان يعرف الرئيس الروسى جيدا، وأضاف انه يعتقد أن كانت هناك فرصة عظيمة لإقامة علاقة لا تصدق مع روسيا، وكان يمكن أن يكون ذلك رائعا، مفيدا حقا لكلا البلدين. فكما تعلم، إنهم يحتاجون إلى الاقتصاد ونحتاج إلى الأشياء التى لديهم، لديهم أرض ثمينة للغاية من حيث حقوق التعدين والعديد من الأشياء الأخرى.