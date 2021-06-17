شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ عالما مصريا بعد ترقيته مدير البحوث الطبية بشركة فايزر العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور أشرف الفقي أحد أبرز الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، لإعلانه تقريته مديرا بالإدارة العالمية للبحوث الطبية وتقييم السلامة الإكلينيكية بشركة فايزر العالمية الأدوية في مقرها الرئيسي بالولايات المتحدة الاميركية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن تعيين الدكتور أشرف الفقي مديرا بالإدارة العالمية للبحوث الطبية وتقييم السلامة الإكلينيكية بشركة فايزر العالمية الأدوية، في هذه الفترة على وجه الخصوص يمثل فخرا كبيرا واعتزازا بعلمائنا المصريين بالخارج، ويؤكد كفاءة العلماء المصريين بالخارج، وسط ما يمر به العالم من ظروف أزمة جائحة كورونا، ويؤكد على قدرتهم وكفاءتهم العلمية والعملية ذات المستوى الرفيع في مختلف المجالات، ما يجعلهم في مقدمة الباحثين والأساتذة في كبريات الشركات والهيئات العالمية.

ومن ناحيته، أوضح الفقي أن منصبه الجديد يُعنى بقيادة فريق الخبراء المتخصصين في سلامة الدواء واللقاح (حالياً فريق لقاح الشركة للكورونا تحديداً) للتقييم المناعي والطبي للأعراض الجانبية والمناوئة داخل الولايات المتحدة الامريكية وخارجها وتمثيل الشركة في المباحثات الطبية والفنية والإجرائية أمام الهيئات الرقابية لسلامة الدواء في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى.

وأشادت وزيرة الهجرة بما يقدمه الدكتور أشرف الفقي من جهد وسعي ليحقق نجاحا بهذا القدر العلمي الرفيع، ما يساهم بشكل مباشر في رفع اسم الوطن خارجيا، ويبرهن على أصالة هذه الأرض الطيبة التي لا تنضب عن إنجاب أفضل العقول في شتى المجالات، ليعمروا ويبنوا في الأرض.