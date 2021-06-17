شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح ”الخليج 365” لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

وجاءت نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات على النحو التالى:

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة برقم الجلوس

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92.92٪

نتيجة الشهادة الإعدادية فى السويس برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 83.31%

محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.9 %

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.9 %

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.4 %

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.31%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.3%