شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل الليبى فى حوار لـ"الخليج 365": مستعدون لاستقبال العمالة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير العمل والتأهيل الليبي على العابد الرضا استعداد ليبيا لاستقبال العمالة المصرية الراغبة في العمل بالبلاد، مشيرا إلى أن الإعلان عن الوظائف سيكون عبر وزارة القوى العاملة المصرية التى سيتم مخاطبتها من الجانب الليبي حول القطاعات التي يحتاج فيها الأخير لعمالة مصرية.

وأوضح الوزير الليبي في حوار خاص لـ"الخليج 365" خلال زيارته الحالية إلى القاهرة – ينشر لاحقا - أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على تسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت ليبيا بشكل غير شرعى، بتعميم منشور منذ مطلع يونيو الجارى، لتسوية أوضاع العمالة، محذرا العمالة الراغبة في العمل بليبيا من التعامل مع مكاتب السمسرة كي لا يتم الاحتيال عليهم.

وأشار إلى أن العمالة التي تدخل إلى ليبيا بطريقة غير شرعية يجعلها فريسة للعصابات الإجرامية، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ترغب في تنظيم دخول العمالة المصرية بشكل قانوني وشرعي عن طريق وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية.

ولفت الوزير على العابد إلى أن السوق الليبي مفتوح ويستوعب أعداد كبيرة جدا وتحديد حجم أعداد العمالة المستهدفة يتوقف على عودة حركة الطيران المباشر من مختلف المطارات المصرية كامل مع مطارات ليبيا، مؤكدا أن العامل المصرى مرحب به جدا في ليبيا كونه يمتلك من المهارات والخبرات التي تمكنه من إنجاز العمل الموكل إليه وفق المواعيد التي يحددها مع صاحب العمل.

وأكد الوزير علي العابد، رفضه العمل بنظام الكفيل الذى تتحفظ عليه منظمات إقليمية ودولية كونه ضد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ليبيا تفضل أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل مباشر عبر عقود رسمية تضمن حقوق العامل.















