شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية قبل نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية قبل نهاية يونيو الحالى، حيث تضم عربات عادية ذات تهوية ديناميكية تصل عبر ميناء الإسكندرية.

ووصل حتى الآن 407 عربات روسية ومجرية جديدة من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة التى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

والعربات الجديدة التى وصلت عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وصلت على دفعات شهرية بمتوسط 35 عربة شهريا وتم الدفع بها للعمل على الخطوط الرئيسية.

صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث إن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.