شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تنظم ورشة العمل الثانية عن بعد لجرائم العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة العدل اليوم الخميس، مع هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، ورشة العمل الثانية عن بعد للمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، حول دور النيابة الإدارية في الحماية من جرائم العنف ضد المرأة.

افتتح ورشة العمل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وحاضر فيها نخبة من المستشارين، وممثلي المجلس القومي للمرأة.

واستعرضت الورشة دور النظام التأديبي في مكافحة العنف الموجه نحو المرأة، وجهود المجلس القومي للمرأة في هذا المجال، والبعد الدولي والقانوني لجرائم العنف ضد المرأة، وإجراءات التحقيق فيها.