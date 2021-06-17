شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام منظمة المدن الأفريقية: مصر قلب أفريقيا ونشعر بالاطمئنان على أرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جان بيير إمباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة ، بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية بدعم المنظمة بالقاهرة، مضيفا خلال كلمته على هامش الدورة 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن الافريقية أن مصر هي قلب أفريقيا ، مضيفا أنه رغم التحديات الخاصة فيروس كورونا إلا أن هناك شعور بالاطمئنان ونحن علي أرضها.

وأضاف السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، أن المنظمة قامت فى أول انعقاد لها بالقاهرة عام 2010 وذلك قبل الانعقاد فى نفس العام فى المكسيك حيث قامت المنظمة فى مصر لتوضيح الرؤية الخاصة لعمل المنظمة والتى من خلالها تم ترشيح واختيار الرئيس الثانى لمنظمة الحكومات العالمية حيث تم تحديد المرشح برعاية الحكومة المصرية.

وأوضح جان بيير أن الدورة رقم 25 للمنظمة نسعي إلى أن تحقق أهدافها الإيجابية خاصه فى ظل الرعاية المصرية للمنظمة ولتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.

ومنظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة UCLG ، هى منظمة دولية مقرها مدينة برشلونة الإسبانية، وتعمل على التمثيل والدفاع عن مصالح الحكومات المحلية والارتقاء بمستويات الخدمات التي تقدمها، كما تعمل على تسهيل بناء الشبكات والبرامج والشراكات لبناء قدرات الحكومات المحلية، وتشجع المنظمة دور المرأة في صنع القرار المحلي بالإضافة إلى كونها بوابة للمعلومات ذات الصلة عن الحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم، كما أنها تدعم عملية اتخاذ القرار في المحافظات وتشكل نافذة لنقل أخبار المدن والمحافظات على المستوى الدولي. وتوجد هذه المنظمة في كل قارة.

منظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA":

و تعتبر المنظمة بمثابة الصوت الموحد والممثل للحكومات المحلية بأفريقيا. تم تأسيسها عام 2005. في جنوب أفريقيا بعد توحيد ثلاث مجموعات قارية من الحكومات المحلية. وتضم UCLG Africa الآن عضوية 44 رابطة وطنية للحكومات المحلية من جميع مناطق أفريقيا ، بالإضافة إلى 2000 مدينة تضم أكثر من 100.000 نسمة. على هذا النحو، تمثل المنظمة ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرباط، في المملكة المغربية. وتتمتع المنظمة بمكانة دبلوماسية كمنظمة أفريقية دولية.