شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة المدن والحكومات الأفريقية: تنمية أفريقيا مرتبطة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جان بيير مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، أهمية مصر ومساندتها الدائمة للشعوب الأفريقية، قائلا: "نسعى لمزيد من المساندة من جانب مصر للمنظمة لأننا نؤمن أن تنمية أفريقيا مرتبطة من مصر، ولأن التنمية يجب أن تبدأ من المستوى المحلي، لكي نقوم بتنمية القارة ولذلك نشكر وزارة التنمية المحلية لمساندتنا ودعمها لنا".

وأضاف جان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، فى كلمته على هامش استضافة مصر أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى للمنظمة المنعقدة الآن بإحدى فنادق القاهرة، أنه يتمنى خلال هذه الدورة الخامسة والعشرين للمنظمة تحقيق مزيد من التنمية فى الدول الأفريقية قائلا: "نؤمن بمساعدة مصر وتفانى أعضائنا لكى نحقق ما فيه مصلحة للشعوب الأفريقية ونتمنى أن تكون هذه الدورة انطلاقة جديدة نحو المحليات فى أفريقيا".

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لاستعراض وجهات النظر المصرية في قضايا التعاون بين مصر وأفريقيا وكيفية دعم التقدم المحرز على كافة الأصعدة بين مصر ودول القارة في العديد من المجالات وكذا إطلاعهم على ملامح ما حققته مصر في المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى.

ومن المقرر أيضا أن يشهد رئيس الوزراء أيضاً مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة والذى تستضيفة محافظة القاهرة حيث تعتبر المحافظة عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال أفريقيا مركزاً أساسياً لتأهيل الكوادر الافريقية ونقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك خاصة بعد الرئاسة الناجحة لمصر لاتحاد الأفريقى.

جدير بالذكر أن مصر قد استضافت مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2019 والذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء وحضره وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من الحكومة المصرية والقارة الإفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الأفريقية.