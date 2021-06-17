شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: السوشيال ميديا تلعب دورا فى التشويش على وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن المواطن يحمل الإعلام دور أكبر من دوره، السوشيال ميديا لعبت دور كبيرفى التشويش على الإعلام، والإعلام لجأ إليه مؤخرا، ومجلس الوزراء أصبح يصدر بيانات كثيرة للرد على الشائعات.

وتابع خلال كلمته بمنتدى حوار الثقافات الذى تنظمه الطائفة الإنجيلية، ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات الدينية أو الحكومية فى قضية الوعىوالشعب يتعرض لعمليات تشويش طول الوقت، وقضية سد النهضة لا يشترط أن ينشر فيه كل المعلومات وأكيد لو فيه قرار استراتيجى لايصح نشره،

وأوضح: الإعلام لابد أن يبنى وعى حقيقى وليس زائف، والنخبة ساهمت فى تضليل المواطنين فكان منهم من ينظر إلى الإخوان أنهم اختلاف سياسىفقط، واللجان الإليكترونية لم تصبح مقتصرة على الأحزاب السياسية وهناك شركات وأندية أصبح لديها لجان إليكترونية،

وأشار إلى أن الإعلام جزء من عملية الوعى لكنه ليس الأكمل، المؤسسات الدينية والجامعات والمدارس لا تقوم بدورها بالشكل الكافى، عملية المعلوماتوالوعى.