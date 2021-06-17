شكرا لقرائتكم خبر عن قارئ الملوك والرؤساء.. ذكرى ميلاد الشيخ مصطفى إسماعيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس 17 يونيو ذكرى ميلاد الشيخ مصطفى إسماعيل، أحد أبرز وأشهر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم، والمٌلقب بـ بـ"قارئ الملوك والرؤساء"، المولود في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1905.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز معلومات عن الشيخ مصطفى إسماعيل في ذكرى رحيله:

1. ولد الشيخ مصطفى محمد المرسى إسماعيل، فى قرية ميت غزال بالغربية، في مثل هذا اليوم 17 يونيو من عام 1905.

2. حفظ القرآن الكريم فى كٌتاب القرية ولم يتجاوز الـ 12 من العمر.

3. أتم الشيخ مصطفى إسماعيل تلاوة وتجويد القرآن وراجعه وهو في سن الـ16 من العمر على يد الشيخ إدريس فاخر.

4. في عام 1944 أصدر الملك فاروق فرمانا ملكيا بتعيين الشيخ مصطفى إسماعيل قارئًا للقصر الملكى.

5. كان الشيخ مصطفى إسماعيل، على علاقة وطيدة بكوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والمحلن رياض السنباطى.

6. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالية عيد العلم فى 19 ديسمبر 1965، كما تم تكريمه من عدة دول.



7. زار القدس عام 1960 وقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى فى إحدى ليالى الإسراء والمعراج.

8. كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات من المعجبين بصوته، حتى أنه كان يقلد طريقته فى التلاوة، واختاره ضمن الوفد الرسمى أثناء زيارته للقدس.

9. قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل فى العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، حيث زار 25 دولة عربية وإسلامية.

10. توفى الشيخ مصطفى إسماعيل فى مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1978، عن عمر يناهز 73 عامًا.



إحدى الصحف الأجنبية تتحدث عن الشيخ مصطفى اسماعيل



اسطوانة للشيخ مصطفى اسماعيل



الشيخ مصطفى اسماعيل مع حفيده علاء حسنى



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الشيخ مصطفى اسماعيل يقبل الموسيقار محمد عبد الوهاب



الشيخ مصطفى اسماعيل



