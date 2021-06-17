شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية تعلن بدء العمل بمعايير اعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن بدء العمل بمعايير اعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية PHC الصادرة عن الهيئة التى تضمن جودة خدمات الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية إن معايير اعتماد المراكز والوحدات الجديدة حاصلة علي الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا) مشيرا إلى أن معايير الاعتماد ستغير شكل الخدمة لمنتفعى التأمين الصحي الشامل.

وتابع : المعايير لها دورها المحوري في دعم مبادرات الرئيس في الصحة، وفي الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وذلك وفقا لمقاييس دولية تحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في جودة حياة المواطن المصرى.