أخبار مصر

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة من الثامنة مساء الغد نظرا لأعمال المترو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة من الثامنة مساء الغد نظرا لأعمال المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن إنقطاع المياه عن مناطق ( مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام – كوم بكار- عزبة جبريل – منشية البكاري – غطاطي – فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتي الرماية – الهرم ومتفرعاته من الطالبية حتي الرماية)، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 18-6-2021 حتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 19-6-2021، وذلك لأعمال فطم خط مياه الشرب قطر 1000مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف الكبير بالمرحلة الاولى للخط الرابع .

 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

 

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا