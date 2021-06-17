شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة من الثامنة مساء الغد نظرا لأعمال المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن إنقطاع المياه عن مناطق ( مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام – كوم بكار- عزبة جبريل – منشية البكاري – غطاطي – فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتي الرماية – الهرم ومتفرعاته من الطالبية حتي الرماية)، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 18-6-2021 حتي الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 19-6-2021، وذلك لأعمال فطم خط مياه الشرب قطر 1000مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف الكبير بالمرحلة الاولى للخط الرابع .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.