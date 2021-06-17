شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذى تستضيفه مصر ويستمر على مدار اليوم وغدا، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، وبحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات ومقرها برشلونة وجان بيير مباسى الأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظى وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيدى للمنظمة .

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة لاستعراض وجهات النظر المصرية فى قضايا التعاون بين مصر وأفريقيا وكيفية دعم التقدم المحرز على كافة الأصعدة بين مصر ودول القارة فى العديد من المجالات وكذا اطلاعهم على ملامح ما حققته مصر فى المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى ، كما يشهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة والذى تستضيفه محافظة القاهرة حيث تعتبر المحافظة عضواً بالمجلس التنفيذى للمنظمة الأفريقية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الاجتماعات المقبلة بالقاهرة ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والمدن الأفريقية وعلى رأسها مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مواجهة النمو السكانى والمخلفات الصلبة والتغيرات البيئة وغيرها من الموضوعات المهمة، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف الدول الأفريقية، مؤكدًا أن مقر إقليم الشمال سيساعد أيضاً على توفير البرامج التدريبية للكوادر المحلية الإفريقية والتعاون مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خاصة بعد استضافة الوزارة لمتدربين من 29 دولة أفريقية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بأفريقيا .