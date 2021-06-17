شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا ومواعيد العمل على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

ينشر ”الخليج 365” أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز وهى كالتالى:

محافظة القاهرة تم تخصيص المراكز الآتية:

النزهة

مركز طبى النزهة، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، بشارع جوزيف تيتو 38

القاهرة الجديدة:

مركز طبى القطامية،من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع بنك الإسكان والتعمير محطة البنك إسكان النقابات

شبرا:

مركز المؤتمرات الانجيلى التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، بشارع المستشفى "شارع شوكلان سابقا"أمام مسجد أنصار 67 السنة المحمدية بجوار مستشفى شبرا العام كوتشنر.

مصر الجديدة:

مستشفى هيلوبليس، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع الحجاز ميدان هليوبليس 1

المطرية:

مستشفى المطرية التعليمى، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع طة قنديل –ميدان المطرية 6.

الزيتون:

مستشفى الزيتون التخصصى، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، تقاطع شارع المصانع معش عمر المختار ميدان السواح الزيتون.

السلام أول:

مركز طبى الدلتا، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، ميدان الدلتا، اسكندرية 2 تقاطع الونش أمام زمزم.

السلام الثانى:

مركز طبى النهضة القديم، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، مدينة النهضة مساكن اسكندرية.

المرج:

مركز طبى الأندلس، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع مؤسسة الزكاة بجوارجراحات اليوم الواحد.

عين شمس:

مركز صحة الأسرة، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع جمال عبد الناصر من عبد الحليم محمود بجوار مستشفى عين شمس العام

المطرية:

عيادة المطرية الشاملة، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع المطراوى خلف السجل المدنى القديم 151.

الزيتون:

مركز طبى سراى القبة- من 8 صباحا وحتى 8 مساء، ميدان ابن سندر2.

حدائق القبة:

مركز طبى الخليج المصرى-من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع الخليج المصرى أمام مدرسة جمال عبد الناصر

مصر الجديدة:

مكتب صحة بيروت، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع بيروت مصر الجديدة 38.

مدينة نصر غرب:

مركز طبى السادس، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع الصحة بجوارجراحات اليوم الواحد.

مدينة نصر شرق:

مركز طبى الحى السابع- من 8 صباحا وحتى 8 مساء- عمارات عثمان شارع على أمين 78.

النزهة:

مركز طبى الحكمة، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع الحجاز ميدان المحكمة 320.

القاهرة الجديدة:

مركز طبى التجمع الثالث، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، المحلية السابعة أمام مسجد سمير وعلى ومدرسة الحرية.

بدر:

مركز طبى الحى الأول، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، الحى الثالث المجاورة الرابعة.

الشروق:

مركز طبى الـ100متر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، إسكان شباب الـ100 متر بجوار مول الفيوتشر.

الوايلى:

مركز رعاية طفل العباسية، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع محمد رفعت العباسة 10.

القاهرة/وسط:

مركز طبى الدراسة،من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع الجعفرى.

عابدين:

مركز طبى عابدين، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع المدبع أعلى مسجد أبو طبل 7.

المقطم:

مركز صحة الاسمرات3، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، عمارات الزهور 23.

الساحل:

مركز طبى المقسى، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع المقسى دوران شبرا 72.

الخليفة:

مركز طبى التونسى الحضرى الجديد، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع المدارس التونسى1.

السيدة زينب:

رعاية طفل مصر القديمة، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع السبع ساقيات القصر العينى 23.

مصر القديمة:

مركز طبى عين الصيرة، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط.

البساتين:

مركز طبى صقر قريش، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، البساتين ميدان صقر قريش.

المعادى:

مركز طبى الخبيرى، من 8 صباحا وحتى 8 مساء، شارع الترعة 8.

طرة :

مركز طبي طرة – من 8 لـ 8 – شارع رخا كورنيش النيل – كوزيكا 1

15 مايو :

– مركز طبي مجاورة 5 – من 8 لـ8 – مدينة 15 مايو مجاورة 5

حلوان :

مركز طبي الست خضرة – من 8 لـ8 – شارع راغب حلوان 21

34- الجيزة – الشيخ زايد – مستشفي الشيخ زايد التخصصي – من 8 لـ8 – الشيخ زايد

محافظة الجيزة تم تخصيص المراكز الآتية:

المهندسين :

مركز فاكسيرا، ويعمل من 9 صباحا حتى 9 مساء ويقع بشارع البطل أحمد عبد العزيز – الدقي، وموقعة على خرائط جوجل https://goo.gl/maps/SLZfWS258e2HJCY2A

ميت عقبة – مركز صحة ميت عقبة – من 9 ص لـ9 م – شارع السودان – المطار – إمبابة وموقعة على خرائط جوجل https://g.co/kgs/EFcjtM

مدينة 6 أكتوبر – المركز الطبي بشرق الفيوم - من 9 ص لـ9 م – بجوار المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر



الصف – المركز المتميز بالاخصاص - من 9 ص لـ9 م – الاخصاص القبلية – الصف بالجيزة

- موقعه على جوجل https://goo.gl/maps/igjofsgQ5V11be7T8

الهرم – مركز طبي نزلة السمان - من 9 ص لـ9 م – ميدان أبول الهول بجوار كوبري أبو طالب

الهرم – مركز طبي كفر نصار - من 9 ص لـ9 م – كفر نصار – القاهرة – الجيزة

بولاق الدكرور – مركز طبي كفر طهرمس - من 9 ص لـ9 م – اول شارع الملكة متفرع من طريق كفر طهرمس

بولاق الدكرور – مركز طبي بولاق الحضر - من 9 ص لـ9 م – كوبري الخشب شارع بين العمارتين 5

جنوب الجيزة – مركز طبي المنيب - من 9 ص لـ9 م – شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب

الوراق – مركز طبي طناش - من 9 ص لـ9 م – شارع مدرسة طناش

شمال الجيزة – مركز طبي غرب المطار - من 9 ص لـ9 م – شارع جمال عبد الناصر – إمبابة

شمال الجيزة – مركز طبي عزيز عزت - من 9 ص لـ9 م – مساكن عزيز عزت – إمبابة

العمرانية – مركز الطالبية - من 9 ص لـ9 م – شارع الهرم – الجيزة 338

العمرانية – مركز الطالبية - من 9 ص لـ9 م – امتداد شارع عتمان محرم

كرادسة - مركز المعتمدية - من 9 ص لـ9 م – قرية المعتمدية

أبو النمرس – مركز شبرا منت - من 9 ص لـ9 م – قرية شبرامنت

أطفيح – مركز صول - من 9 ص لـ9 م – قرية صول

شمال العياط – مركز كفر ترك - من 9 ص لـ9 م – قرية كفر ترك

البدرشين – مركز الطرفاية - من 9 ص لـ9 م – قرية الطرفاية

شرق القناطر – مركز نكلا - من 9 ص لـ9 م – قرية نكلا

أوسيم – مركز طبي البراجيل - من 9 ص لـ9 م – البراجيل – مركز أوسيم – الجيزة

الواحات البحرية – وحدة الباويطي الطبية - من 9 ص لـ9 م – الباويطي – مركز الواحات البحرية

غرب القناطر – مركز بهرمس - من 9 ص لـ9 م – قرية بهرمس

محافظة القليوبية تم تخصيص المراكز الآتية:

شبرا – مستشفي معهد ناصر - من 9 ص لـ9 م – كورنيش النيل – الساحل – القاهرة 1351

- وموقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/hC8Fh3

كفر شكر – مستشفي كفر شكر - من 9 ص لـ9 م – كفر شكر – القليوبية



سنديون – مركز طبي الاسرة بسنديون - من 9 ص لـ9 م – سنديون بجوار السجل المدني قليوب

شبرا – مركز طبي حجازي - من 9 ص لـ9 م – شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب

العطارين – المركز الأفريقي لصحة المرأة - من 9 ص لـ9 م – شارع عبد الحميد بدوي – الازاريطة

محافظة الاسكندرية تم تخصيص المراكز الآتية:

مينا البصل – مركز صحة أسرة المفروزة - من 9 ص لـ9 م – الوريدان شرق – قسم مينا البصل

- موقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/HyqrRa

المنتزة – مركز صحة أسرة العمراوي - من 9 ص لـ9 م – ثاني المنتزة – الإسكندرية



المنتزة – وحدة طب أسرة المندرة - من 9 ص لـ9 م – المندرة قبلي، قسم ثاني المنتزة، الإسكندرية

المنتزة – مستشفي شرق المدينة - من 9 ص لـ9 م – ش جمال عبد الناصر تقاطع خليل حمادة – سيدي بشر

مركز طب أسرة سان ستيفانو – من 9 ص ل 9 م – شارع الكازينو – سان ستيفانو – طريق الكورنيش

وحدة أسرة دنا الوطنية – من 9 ص ل 9 م – شارع الطب الشرعى

مركز طب أسرة أبيس 2 – من 9 ص ل 9 م – أبيس الثانية – شرق الإسكندرية

– مستشفى أطفال الرمل – من 9 ص ل 9 م – ش. محمد فريد – بولكلى 6

رعاية طفل محرم بك - من 9 ص ل 9 م – ش. الوزير متفرع من ش. الرصافة – محرم بك 11

وسط – مستشفى الرمد - من 9 ص ل 9 م – ش. وابور المياه امام اكاديمية السادات – محرم بك

7الجمرك – مستوصف صدر الجمرك - من 9 ص ل 9 م – السيالة شرق، قسم الجمرك، الإسكندرية

- غرب – وحدة طب أسرة أبن سهلان - من 9 ص ل 9 م – تقاطع ش. ابن سهلان مع ش. رشيد رضا

75غرب – مستشفى القبارى - من 9 ص ل 9 م – ش. الأمير لؤلؤ – القبارى 1

العامرية – وحدة المجزر الآلي عبد القادر - من 9 ص ل 9 م – زاويه عبد القادر قبلى السكة الحديد

العامرية – وحدة طب أسرة الناصرية - من 9 ص ل 9 م – الناصرية – بجوار المساكن

العجمى – وحدة طب أسرة البيطاش - من 9 ص ل 9 م – ش. القاعدة البحرية

العجمى – مركز الدخيلة لطب الأسرة - من 9 ص ل 9 م – ش. الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعيه

برج العرب – وحدة طب أسرة البرج القديم - من 9 ص ل 9 م – برج العرب القديمة

محافظة الإسماعيلية تم تخصيص :

مجمع الإسماعيلية - من 9 ص ل 9 م – الاسماعيليه الطريق الدائرى

- وعنوانه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/jDrq12





محافظة بورسعيد تم تخصيص مركز وهو:

مستشفى النصر – من 2ع ل 9ص – ش. عبد الهادى الحديدى – طريق النصر

محافظة جنوب سيناء تم تخصيص مركز وهو:

- شرم الشيخ – مستشفى شرم الشيخ الدولى – من 3ع ل 9م – شرم الشيخ – جنوب سيناء



محافظة شمال سيناء تم تخصيص مركز وهو:

العريش – مستشفى العريش العام – من 3ع ل 9 م – شارع الجيش من شارع 23 يوليو



محافظة المنوفية تم تخصيص 4 مراكز :

- شبين الكوم – مركز صحى شبين الكوم – من 3ع ل 9م – شبين الكوم

أشمون – مركز صحي أشمون – من 3ع ل 9ص – أشمون

- السادات – وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل – من 3ع ل 9ص – مساكن سوزان مبارك بالسادات

- منوف – مستشفى حميات منوف – من 9ص ل 5م – شارع الجيش – منوف





محافظة الغربية تم تخصيص 7 مراكز :

- طنطا ثاني – مركز طبى سعيد – من 3ع ل 9م – شارع سعيد مع شارع بطرس

زفتي – مستشفى زفتى التخصصى – من 3ع ل 9م – شارع عامر – بجوار المحكمة

- قطور – مستشفى قطور المركزي – من 3ع ل 9م – طريق كفر الشيخ – قطور القديم

- بسيون – مكتب صحة أول بسيون – من 3ع ل 9م – بجوار مستشفى حميات بسيون

- سمنود – ديوان الغدارة الصحية بسمنود – من 3ع ل 9م – شارع ريشة أمام شرطة المرافق

كفر الزيات – مكتب صحة قانى كفر الزيات – من 3ع ل 9م – أمام شركة الكهرباء – كفر الزيات

- المحلة ثانى – معهد كبد المحلة – من 3ع ل 9م – شكة طنطا – المحلة الكبرى قسم ثانى





محافظة كفر الشيخ تم تخصيص 4 مراكز :

96- الحامول – مكتب صحة الحامول – من 9ص ل 5م – شارع المركز – الحامول الطبية

97- كفر الشيخ – مستشفى سيدى غازي المركزي – من 9ص ل 5م – شارع أبو بكر الصديق ، سيدي غازي ، كفر الشيخ

98- دسوق – مستشفى دسوق العام – من 9ص ل 5م – ش. المستشفى ، مدينة دسوق ، كفر الشيخ

99- مركز قلين – مستشفى قلين الجديدة – من 9ص ل 5م – شارع الجمهورية – مدينة قلين – كفر الشيخ





محافظة مرسى مطروح تم تخصيص مركز وهو :

100- مستشفى القلب بمجمع المستشفيات – من 3ع ل 9م – شارع اسكندرية – وسط البلد

محافظة البحيرة تم تخصيص مركزين وهما :

101- دمنهور – المعهد الطب القومى بدمنهور – من 9ص ل 5م – الجمهورية – شبرا – قسم دمنهور



- موقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/hdgkCK

102- مركز دمنهور – مستشفى دنشال التعليمي – من 9ص ل 5م – العوجة – دمنهور

محافظة دمياط تم تخصيص مركز وهو :

103 – مركز القلب والجهاز الهضمى – من 3ع ل 9م – دمياط ، قسم دمياط

محافظة الدقهلية تم تخصيص 7 مراكز:

104- المنصورة – مستشفى منصورة الدولى – من 9ص ل 9م – شارع المستشفى



105- طلخا – مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا – من 9ص ل 9م – طلخا

106- المنزلة – المركز الحضري بالمنزلة – من 9ص ل 9م – مدينة المنزلة – اول ش الجلاء – بجوار مستشفى اليسر

107- دكرنس – مستشفى دكرنس العام – من 9ص ل 9م – مدينة دكرنس – ش مجلس المدينة – بجوار مدرسة على مبارك

108- بلقاس – مسشتفى بلقاس المركزي – من 9ص ل 9م – مدينة بلقاس -عزبة جاد – بجوار مركز الشرطة

109- ميت غمر – مستشفى ميت غمر المركزي – من 9ص ل 9م – مدينة ميت غمر – دقادوس – اول سكة دقادوس – بجوار الإدارة الصحية

110- السنبلاوين – مستشفى السنبلاوين العام – من 9ص ل9م – مدينة السنبلاوين – ارض الجمال – بجوار مسجد الجمال

محافظة الفيوم تم تخصيص مركز وهو :

111- بندر الفيوم – المركز الطبي بكيمان فارس – من 3ع ل 9م – مساكن البنك – قسم الفيوم

محافظة بنى سويف تم تخصيص مركز وهو :

112- مستشفى بنى سويف التخصصى – من 3ع ل 9م – كورنيش النيل

محافظة السويس تم تخصيص مركز وهو :

113- فيصل – وحدة طب أسرة مبارك – من 9ص ل 5م – حي فيصل

محافظة المنيا تم تخصيص 4 مراكز :

114- المنيا الجديدة – مركز طبي شباب المستقبل – من 9ص ل 5م

115- ملوي – مركز طبي قلندول – من 9ص ل 5 م – منشأة قلندول – مركز ملوى

116- بنى مزار – وحدة القيس – من 9ص ل 5م – الوحدة المحلية بالقيس

117- سمالوط – مستشفى سمالوط النموذجى – من 9ص ل 5م – الطريق السريع

محافظة أسيوط تم تخصيص 4 مراكز :

118- غرب أسيوط – مستشفى الإيمان العام – من 3ع ل 9م – شارع 26 يوليو – حى الأربعين – مدينة مبارك



- موقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/iVz7Pt

119- شرق أسيوط – مركز صحة الوليدية – من 3ع ل 9م – امام أبراج النصر بحى شرق



120- القوصية – الوحدة الصحية بنى زيد بوق – من 3ع ل 9م – مركز القوصية – طريق أسيوط ديروط الزراعى

- موقعه على خرائج جوجل ttps://maps.app.goo.gl/d66VyVmJZvXggwt78





121- أبو تيج – الوحدة الصحية نزلة باكور – من 3ع ل 9م – مركز أبو تيج – طريق أسيوط سوهاج الزراعى

محافظة سوهاج تم تخصيص 3 مراكز :

122- المراغة – المركز الطبي الحضرى – من 3ع ل 9م – شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط

123- البلينا – المركز الطبي بالبلينا – من 3ع ل 9م – شارع الجمهورية – البلينا

124- سوهاج – مركز رعاية طفل شرق – من 3ع ل 9م – ش. التحرير بجوار قصر ثقافة شرق سوهاج

محافظة قنا تم تخصيص مركز وهو :

125- مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي – من 8ص ل 8م – مدينة قنا

محافظة الشرقية تم تخصيص 7 مراكز :

126- مركز صحة ثانى الزقازيق – من 9ص ل 9م – امام مستشفى الزقازيق المركزي – شارع عز الدين حافظ



127- فاقوس – وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس – من 9ص ل 9م – قرية الدميين – فاقوس

128- بلبيس – المركز الطبي بإدارة بلبيس – من 9ص ل 9م – شارع الأستاذ احمد طرطور ، بلبيس ، مركز بلبيس

129- أبو حماد – المركز الطبي بإدارة أبو حماد – من 9ص ل 9م – إدارة أبو حماد

- العاشر من رمضان – مركز الحى 29 بإدارة العاشر من رمضان – من 9ص ل 9م – مجاورة 29

131- هيهيا – قسم الحميات بمستشفى هيهيا المركزي – من 9ص ل 9م – ش احمد عرابى

السعديين – وحدة الفيروسات الكبدية سابقا بمستشفى السعديين المركزى – من 9ص ل 9م – مينا القمح – السعديين

محافظة الأقصر تم تخصيص مركز وهو :

مستشفى حميات الأقصر – من 1ظ ل 7م – الزناقطة – خلف المطار

-محافظة أسوان تم تخصيص مركز وهو :

مستشفى صدر اسوان – من 3ع ل 9م – ش. السماد امام كلية التربية



محافظة البحر الأحمر تم تخصيص مركز وهو :

الغردقة – وحدة صحة الأسرة بالأحياء – من 3ع ل 9م – منطقة الاحياء – شمال الغردقة

-محافظة الوادى الجديد تم تخصيص 3 مراكز وهما :

- الخارجة – مركز طبى الخارجة – من 9ص ل 3م – شارع جمال عبد الناصر – الزهور



- موقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/3cyCPu

الداخلة – مركز طبى الداخلة – من 9ص ل 3م – شارع السادس من أكتوبر – موت



- الفرافرة – مركز طبى الفرافرة – من 9ص ل 3م – امام مركز ومدينة الفرافرة