سقوط شحنة المليون جنيه في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على عنصر إجرامي بحوزته كمية كبيرة من المخدرات قبل قيامه بترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية، مقيم بمحافة المنوفية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزته على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000– مليون وخمسون ألف جنيه تقريبا).

تحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.