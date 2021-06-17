إحباط ترويج شحنة مخدرات بـ 2 مليون جنيه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية القبض على تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل –مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامه آخر بمحافظة الإسماعيلية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، وعُثر بحوزته على 30 طربة لمخدر الحشيش– كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫240,000 – إثنين مليون ومائتان وأربعون ألف جنيه تقريبا).

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.